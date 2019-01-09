Футболісти Салах та Мане станцювали на церемонії вручення нагород кращим гравцям Африки (ВІДЕО)

Мохаммед Салах та Садіо Мане. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/ua/n116632-futbolisty-salah-ta-mane-stancuvaly-na-ceremoniyi-vruchennya-nagorod-kraschym-gravcyam-afryky.html

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Танець на сцені під час вручення нагород кращим футболістам Африки за підсумками 2018 року виконали гравці англійського клубу «Ліверпуть» єгиптянин Мохаммед Салах та представник Сенегалу Садіо Мане.

Церемонія нагородження відбулася 8 січня у Дакарі, а відео самого танцю відразу підкорило користувачів інтернету.

Другий рік поспіль кращим гравцем Африки став лідер збірної Єгипту Мохаммед Салах. Футболіст також потрапив і до символічної збірної африканського континенту разом із своїм одноклубником Садіо Мане.

Ці футболісти й станцювали разом з ведучими та ансамблем під час нагородження.

Нагадаємо, cпівробітники посольства Великої Британії в Україні станцювали у вишиванках та з елементами традиційного українського одягу на центральних вулицях Києва. Таким чином британці привітали українців із Днем незалежності.