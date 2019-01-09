Бренд Harley-Davidson презентував свій перший електричний мотоцикл на виставці CES 2019 (ФОТО, ВІДЕО)

Мотоцикл компанії Harley-Davidson. Фото: flickr.com

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Racurs.ua

Американська компанія Harley-Davidson (Харлі-Девідсон) на CES 2019 представила свій перший електробайк LiveWire.

Представники мотоциклетного бренду офіційно заявили, що в 2019 році почнуть випуск свого першого електричного мотоцикла. Про це повідомляє The Verge.

Очікується, що байк LiveWire в базовій комплектації коштуватиме 29 тис. 799 дол. Це набагато дорожче, ніж коштує, наприклад, електричний мотоцикл компанії Zero — від 10 тис. 995 дол.

Стосовно технічних характеристик, то про LiveWire наразі відомо не дуже багато. Мотоцикл отримав безступінчасте автоматичну трансмісію, що дозволить йому розганятися з нуля до 100 км/год. Менше ніж за 3,5 сек. На одному заряді батарей електробайк зможе подолати відстань до 180 км.

Власник такого мотоцикла зможе стежити за своїм двоколесим транспортом за допомогою спеціального мобільного додатку. Система H-D Connect надсилатиме на смартфон інформацію про заряд акумулятора, повідомлення про необхідність технічного обслуговування та оповіщення на випадок несанкціонованого доступу.

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