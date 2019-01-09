В Індії автолюбителі перетворили легковик Honda Accord в копію суперкара Lamborghini Aventador (ФОТО)

Суперкар Lamborghini Aventador. Фото: flickr.com

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Racurs.ua

Індійська фірма Executive Modcar Trendz представила репліку суперкара Lamborghini Aventador (Ламборгіні Авентадор), зроблену з седана Honda Accord (Хонда Акорд).

Конструктори з Мумбаї взяли за основу старий седан «Ходна», який вже шість років не продають в Індії. Про це повідомляє Drivetribe.

Внаслідок тюнінгу авто отримало схожість із «Ламборгіні», однак задні частини кузова виявилися мало схожими на оригінальний Aventador.

Під капотом репліки встановлений 180-сильний двигун, який працює в парі з п’ятиступінчастою автоматичною коробкою передач.

Автолюбителі Executive Modcar Trendz раніше представляли репліки Ferrari F430 (Ферарі) та «Бетмобіля». Крім того, ця фірма будує будинки на колесах та переробляє автомобільні інтер'єри.

Нагадаємо, у Бразилії механік Едмар Соуза Гуларт зробив із 16-річного хетчбека Fiat Uno («Фіат Уно») копію спортивного автомобіля Lamborghini Aventador («Ламборгіні Авентадор»). Щоб зробити з цієї машини копію спорткара чоловік витратив рік часу.