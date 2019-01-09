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Ракурс
Суперкар Lamborghini Aventador. Фото: flickr.com

В Індії автолюбителі перетворили легковик Honda Accord в копію суперкара Lamborghini Aventador (ФОТО)

9 січ 2019, 17:21
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Індійська фірма Executive Modcar Trendz представила репліку суперкара Lamborghini Aventador (Ламборгіні Авентадор), зроблену з седана Honda Accord (Хонда Акорд).

Конструктори з Мумбаї взяли за основу старий седан «Ходна», який вже шість років не продають в Індії. Про це повідомляє Drivetribe.

Внаслідок тюнінгу авто отримало схожість із «Ламборгіні», однак задні частини кузова виявилися мало схожими на оригінальний Aventador.

Під капотом репліки встановлений 180-сильний двигун, який працює в парі з п’ятиступінчастою автоматичною коробкою передач.

Автолюбителі Executive Modcar Trendz раніше представляли репліки Ferrari F430 (Ферарі) та «Бетмобіля». Крім того, ця фірма будує будинки на колесах та переробляє автомобільні інтер'єри.

Репліка «Ламборгіні». Фото: Motor.ru

Нагадаємо, у Бразилії механік Едмар Соуза Гуларт зробив із 16-річного хетчбека Fiat Uno («Фіат Уно») копію спортивного автомобіля Lamborghini Aventador («Ламборгіні Авентадор»). Щоб зробити з цієї машини копію спорткара чоловік витратив рік часу.


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