Електробайки з ретро-дизайном представили німецькі конструктори (ФОТО)

Мотоцикл. Фото: flickr.com

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Racurs.ua

Електричні мотоцикли із ретро-дизайном представили у Штутгарті на виставці мототуризму. Показав двоколісну техніку стартап Schobba Electriccirle.

Модель початкового рівня Schobba 2.0 коштує 2 тис. 199 євро та оснащується електромотором потужністю 1,6 кінських сил. Важить такий байк 57 кг. Про це 23 січня повідомляє «Популярная механика».

Ця модель може проїхати на одному заряді батарей 60 км, байк здатен розганятися до 40 км/год. Підзарядка батарей від звичайної електромережі займатиме майже сім годин.

Друга новинка Schobba Streethawk більш продвинута і коштуватиме вже 3 тис. 199 євро. Базова модифікація байка оснащується електромотором потужністю дві кінські сили. За окрему доплату розробник встановить електродвигун потужністю чотири кінські сили. Дальність ходу складе вже 60 км, а максимальна швидкість — 40 км/год.

Рама мотоциклів, які схожі на класичні чопери, виконана з алюмінію. Байки «взують» у незвично широкі шини: 12 і 13 дюймів, що дозволить використовувати їх не тільки на шосе, але й на легкому бездоріжжі. Оснащення цього транспорту дуже просте: класична кругла фара, цифровий спідометр, звичайна протиугінна система, тримач для смартфона та порт USB.

Щороку німці планують продавати кілька сотень таких мотоциклів.

Нагадаємо, американська компанія Harley-Davidson (Харлі-Девідсон) на CES 2019 представила свій перший електробайк LiveWire. Мотоцикл отримав безступінчасту автоматичну трансмісію, що дозволить йому розганятися з нуля до 100 км/год менше, ніж за 3,5 сек. На одному заряді батарей електробайк зможе подолати відстань до 180 км.