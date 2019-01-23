Тимошенко, Мороз и еще два кандидата подали документы в ЦИК. Фото: Marina Soroka

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Racurs.ua

Четыре политика подали документы в Центризбирком для регистрации кандидатами в президенты сегодня, 23 января.

ЦИК принял документы лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко, экс-спикера Верховной Рады Александра Мороза, бывшего зампредседателя парламента, депутата Львовского облсовета от партии ВО «Свобода» Руслана Кошулинского и депутата-мажоритарщика Дмитрия Добродомова, сообщает «Украинская правда».

Отметим, что на данный момент документы в ЦИК подали 30 претендентов на участие в президентской гонке, но зарегистрировали пока что только 13 кандидатов в президенты, среди которых Игорь Шевченко, Сергей Каплин, Виталий Скоцик, Валентин Наливайченко, Андрей Садовой, Евгений Мураев, Виталий Куприй, Анатолий Гриценко, Геннадий Балашов, Ольга Богомолец, Александр Шевченко, Роман Насиров и Юрий Бойко.

Регистрация желающих принять участие в президентской гонке продлится до 4 февраля. Окончательный список кандидатов в президенты будет обнародован 9 февраля. Кандидаты могут отказаться от участия в выборах до 7 марта. Первый тур президентских выборов состоится 31 марта.

Напомним, ранее Геннадий Москаль заявил, что возглавляет предвыборный штаб Петра Порошенко. Однако на данный момент действующий президент еще не подал документы для регистрации кандидатом в президенты на выборах в марте 2019 года.