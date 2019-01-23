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Ракурс
Оппозиционный блок. Фото: Дивись.Info

Госбюро расследований изучит происхождение средств фирм-доноров «Оппозиционного блока» (ДОКУМЕНТ, ВИДЕО)

23 янв 2019, 14:03
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Суд обязал ГБР расследовать происхождение миллионов гривен от фирм-доноров «Оппозиционного блока».

Шевченковский райсуд Киева 18 января удовлетворил жалобу юристов Bihus.Info на бездействие следователей и обязал Госбюро расследований открыть производство по ст. 209 (легализация средств, полученных преступным путем) Уголовного кодекса. Об этом говорится на сайте Bihus.Info.

Определение суда. Документ: Bihus.info

Отмечается, что следователи будут изучать деятельность фирм-доноров «Оппозиционного блока». Одну из таких фирм в 2018 году суд признал фиктивной, а ее основательницу приговорил к условному сроку. В отчете партии указывалось, что эта фирма предоставила политической силе почти 1 млн грн. Журналисты выяснили, что основательница этой фирмы, — продавец из Обухова. Женщина в свое время продала неизвестным свои паспортные данные.

Юристы считают, что этого уже хватало для начала расследования о вероятной легализации средств. Представители Bihus.Info отмечают, что несмотря на это ГБР не открыло уголовное производство и не проверило другие фирмы-спонсоры «Оппоблока», которые имели признаки фиктивности.

Напомним, Национальное агентство по предотвращению коррупции выявило нарушения в отчетах политсил «Батькивщина», УКРОП и «Социал-демократическая партия».


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