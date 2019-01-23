Магнітна буря накриє Землю 24 січня (ІНФОГРАФІКА)

Геомагнітна буря. Фото: Українські новини

https://racurs.ua/ua/n117180-magnitna-burya-nakryie-zemlu-24-sichnya-infografika.html

Racurs.ua

Магнітна буря чекає на мешканців планети Земля 24 січня. Буря буде не дуже потужною — G1 (слабка буря).

При цьому 25 січня магнітних бур не прогнозується. Про це свідчить інформація Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця.

Як відомо, бурі першого класу здатні впливати на енергетичні системи, космічні апарати, наземні системи та на початок міграцій тварин.

Очікується, що магнітні бурі впливають на людей із гіпертонією, гіпотонією, анемією, вегетосудинною дистонією, хворих, які перенесли інфаркт. Таким особам радять пити більше води та знизити вживання солі, оскільки сіль затримує рідину в організмі та призводить до підвищення тиску. Також варто добре висипатися, уникати важких навантажень, не займатися спортом або відмовитися від походів по магазинах.

Раніше повідомлялося, що 24 січня в Україні очікуються опади майже у всіх областях. Синоптики прогнозують сніг із переходом у дощ, місцями ожеледь й налипання мокрого снігу. Очікуються сильні пориви вітру до 15−20 м/с та хуртовини.