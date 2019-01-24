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Ракурс
Задержание на взятке. Фото: СБУ

Взятки от иностранцев требовали сотрудники СБУ в Запорожской области (ФОТО)

24 янв 2019, 14:42
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В Запорожской области отдельные сотрудники СБУ вымогали взятки у иностранцев из Африки.

Два сотрудника украинской спецслужбы получили от двух иностранцев взятку в сумме 1 тыс. 500 долл. Всего злоумышленники требовали 2 тыс. дол. Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

Оказалось, что руководитель одного из подразделений областного управления совместно с подчиненным требовали и получали деньги от граждан африканских стран. За определенную суму горе-правоохранители обещали не создавать препятствий для иностранцев при получении в органах Государственной миграционной службы видов на временное и постоянное проживание в Украине.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжаются первоочередные следственно-оперативные действия.

Сотрудники СБУ погорели на взятке. Фото: пресс-центр спецслужбы

Напомним, в Одесской области на взятке погорел директор одного из полигонов твердых отходов. Чиновник получил неправомерную выгоду в сумме 10,9 тыс. грн. Без определенной суммы взятки он отказывался пускать на полигон грузовики с мусором.

Источник: Ракурс


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