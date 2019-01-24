На взятке в Одесской области задержали директора мусорного полигона (ВИДЕО)

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На взятке погорел директор одного из полигонов твердых отходов в Одесской области.

Чиновник получил неправомерную выгоду в сумме 10,9 тыс. грн. Без определенной суммы взятки он отказывался пускать на полигон грузовики с мусором. Об этом сообщает «Украинская служба информации» со ссылкой на руководителя следственного управления Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Правоохранители установили, что злоумышленник получал взятки частями. Во время получения очередной части денег чиновника задержали.

Следователи уже открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 22 января на взятке задержали следователя одного из городских отделов Главного управления Национальной полиции во Львовской области. Правоохранитель требовал от местной жительницы взятку в сумме 12 тыс. долл.