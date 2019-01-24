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Ракурс
Хабар. Фото: Цензор.НЕТ

На взятке в Одесской области задержали директора мусорного полигона (ВИДЕО)

24 янв 2019, 13:19
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На взятке погорел директор одного из полигонов твердых отходов в Одесской области.

Чиновник получил неправомерную выгоду в сумме 10,9 тыс. грн. Без определенной суммы взятки он отказывался пускать на полигон грузовики с мусором. Об этом сообщает «Украинская служба информации» со ссылкой на руководителя следственного управления Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Правоохранители установили, что злоумышленник получал взятки частями. Во время получения очередной части денег чиновника задержали.

Следователи уже открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Задержание на взятке. Фото: Украинская служба информации

Напомним, 22 января на взятке задержали следователя одного из городских отделов Главного управления Национальной полиции во Львовской области. Правоохранитель требовал от местной жительницы взятку в сумме 12 тыс. долл.


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