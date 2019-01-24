На хабарі в Одеській області затримали директора сміттєвого полігону (ВІДЕО)

Хабар. Фото: Цензор.НЕТ

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На хабарі погорів директор одного з полігонів твердих відходів в Одеській області.

Посадовець отримав неправомірну вигоду в сумі 10,9 тис. грн. Без певної суми хабаря він відмовлявся пускати на полігон вантажівки зі сміттям. Про це повідомляє «Украинская служба информации» із посиланням на керівника слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області.

Правоохоронці встановили, що зловмисник отримував хабарі частинами. Під час одержання чергової частини грошей посадовця затримали.

Слідчі вже відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 22 січня на хабарі затримали слідчого одного з міських відділів Головного управління Національної поліції у Львівській області. Правоохоронець вимагав від місцевої мешканки хабар у сумі 12 тис. дол.