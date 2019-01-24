Україна опинилася на 75-му місці в рейтингу внесків країн у загальносвітовий розвиток (ІНФОГРАФІКА)

Україна опинилася на 75-му місці в рейтингу внесків країн у загальносвітовий розвиток. Фото: Bosco Conference

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Україна посіла 75-те місце в рейтингу The Good Country Index. Саме так оцінили внесок нашої країни у розвиток світу.

Країни у рейтингу The Good Country Index оцінюють за даними ООН та інших міжнародних організацій. Список складається на підставі оцінок країн у категоріях, пов’язаних із наукою та технікою, культурою, безпекою, екологією, рівнем життя, здоров’ям населення та рівнем доступу до закладів медицини, повідомляє «Укрінформ».

Зауважимо, що Україна посіла першу сходинку в науково-технічному процесі та третю з кінця у категорії «Екологія».

Організатори рейтингу зазначають, що The Good Country Index розроблений для того, щоб побачити, для чого насправді існують ті чи інші країни, яку користь вони приносять світу.

Цього року рейтинг очолила Фінляндія, до першої п’ятірки країн, що зробили найбільший внесок у розвиток світу, увійшли Ірландія, Швеція, Німеччина та Данія. Водночас аутсайдерами рейтингу The Good Country Index стали Сурінам, Мавританія, Ємен, Лівія та Ірак.