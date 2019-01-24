Украина оказалась на 75-ом месте в рейтинге вкладов стран в развитие мира (ИНФОГРАФИКА)

Украина оказалась на 75-ом месте рейтинга вкладов стран в развитие мира. Фото: Bosco Conference

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Racurs.ua

Украина заняла 75-е место в рейтинге The Good Country Index. Именно так оценили вклад нашей страны в развитие мира.

Страны в рейтинге The Good Country Index оценивают на основании данных ООН и других международных организаций. Список составляют, учитывая оценки стран в категориях, связанных с наукой и техникой, культурой, безопасностью, экологией, уровнем жизни, здоровьем населения и уровнем доступа к учреждениям медицины, сообщает «Укринформ».

Отметим, что Украина заняла первое место в научно-техническом процессе и третье с конца в категории «Экология».

Организаторы рейтинга отмечают, что The Good Country Index разработан для того, чтобы увидеть, для чего на самом деле существуют те или иные страны, какую пользу они приносят миру.

В этом году рейтинг возглавила Финляндия, в первую пятерку стран, которые сделали наибольший вклад в развитие мира, вошли Ирландия, Швеция, Германия и Дания. В то же время аутсайдерами рейтинга The Good Country Index стали Суринам, Мавритания, Йемен, Ливия и Ирак.