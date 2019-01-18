Самый экологически чистый регион Украины назвали эксперты. Фото: IGotoWorld

https://racurs.ua/n116985-samyy-ekologicheski-chistyy-region-ukrainy-nazvali-eksperty.html

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Наилучшее состояние экологии среди регионов Украины в Черновицкой области.

В рамках исследования Буковина получила общий балл 53,5 благодаря низким выбросам загрязняющих веществ в атмосферу и отсутствию крупных промышленных предприятий, сообщает Gazeta.ua, ссылаясь на рейтинг журнала «Фокус».

Также неплохая экологическая ситуация в Ивано-Франковской, Ровенской, Тернопольской и Закарпатской областях — они вошли в пятерку самых экологически чистых регионов страны.

В конце рейтинга оказались промышленные регионы: Донецкая и Днепропетровская области. Выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на Донбассе в 74 раза больше, чем у лидера рейтинга.

В то же время в трех регионах улучшились экологические показатели по сравнению с предыдущим годом. Речь идет об Ивано-Франковской, Харьковской и Сумской областях. Эксперты это связывают с оснащением местных предприятий современными системами очистки воздуха.