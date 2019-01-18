Найбільш екологічно чистий регіон України назвали експерти. Фото: IGotoWorld

https://racurs.ua/ua/n116985-naybilsh-ekologichno-chystyy-region-ukrayiny-nazvaly-eksperty-zmi.html

Racurs.ua

Найкращий стан екології серед регіонів України у Чернівецькій області.

У рамках дослідження Буковина отримала загальний бал 53,5 завдяки низьким викидам забруднюючих речовин в атмосферу та відсутності великих промислових підприємств, повідомляє Gazeta.ua, посилаючись на екологічний рейтинг журналу «Фокус».

Також непогана екологічна ситуація в Івано-Франківській, Рівненській, Тернопільський та Закарпатській областях — вони увійшли до п’ятірки найбільш екологічно чистих регіонів країни.

Наприкінці рейтингу опинилися промислові регіони: Донецька та Дніпропетровська області. Викидів забруднюючих речовин в атмосферу на Донбасі в 74 рази більше, ніж у лідера рейтингу.

Водночас у трьох регіонах поліпшилися екологічні показники порівняно з попереднім роком. Йдеться про Івано-Франківську, Харківську та Сумську області. Експерти це пов’язують із обладнанням тамтешніх підприємств сучасними системами очищення повітря.