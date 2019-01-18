Погода в Україні 19 січня: подекуди очікуються сніг та ожеледиця (КАРТА)

Наступної доби можливе виникнення ожеледиці

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Наступної доби в більшості регіонів України синоптики опадів не прогнозують. Сніг йтиме лише в кількох східних та центральних областях, а також у Карпатах, здебільшого вночі. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

На дорогах подекуди можлива ожеледиця. Вітер переважно західний, 5−10 м/с.

Температура вночі становитиме -3 … -8°, у Карпатах -9 … -14°, вдень — 0 … -5°. У південних, східних областях та в Криму вночі очікується близько 0°, вдень +1 … +5°.

У Києві 19 січня опадів не прогнозують. Температура вночі становитиме -5 … -7°, вдень — -1 … -3°. Вітер західний, 5−10 м/с. На дорогах місцями можлива ожеледиця.

У Львові стовпчики термометрів покажуть -4 … -6° вночі та 0 … -2° вдень. Без опадів. Вітер західний, 5−10 м/с.

В Одесі доба також мине без опадів. Вночі синоптики прогнозують -1 … +1°, вдень — +1 … +3°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

У Дніпрі синоптики прогнозують сніг вночі, вдень — без опадів. Температура повітря протягом доби триматиметься в межах -1 … -3°. Вітер західний, 5−10 м/с.

У Харкові сніг йтиме вдень та вночі. Протягом доби стовпчики термометрів коливатимуться в межах 0 … -2°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

На Закарпатті вночі очікується сніг, вдень — без опадів. Вночі термометри покажуть -3 … -5°, вдень — -1 … -3°. Вітер західний, 5−10 м/с.

Геомагнітний стан в Україні 19 січня буде порівняно спокійним. Варто очікувати лише на періодичні невеликі збурення.

Нагадаємо, синоптики нещодавно розповіли, коли варто очікувати найбільші магнітні бурі січня.