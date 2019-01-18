Президентські вибори змінять календар чемпіонатів України з футболу

Президент УПЛ Томас Грімм, фото — FootballHub

https://racurs.ua/ua/n116984-prezydentski-vybory-zminyat-kalendar-chempionativ-ukrayiny-z-futbolu.html

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Міністерство внутрішніх справ України запропонувало Федерації футболу України (ФФУ) перенести матчі чемпіонату України в Українській прем'єр-лізі (УПЛ) та Професійній футбольній лізі (ПФЛ), які заплановано у день проведення виборів президента — 31 березня.

Рішення про перенесення поєдинків в обох лігах ухвалять у лютому під час Ради ліг, повідомила SportArena з посиланням на власні джерела.

Сергій Макаров, президент ПФЛ, яка проводить чемпіонати у Першій та Другій лігах, повідомив, що його організація розглядає декілька варіантів із ситуації.

У день виборів Перша ліга мусить грати матчі 20-го туру, а Друга ліга відновлює матчі весняної частини.

Макаров запропонував перенести матчі Першої ліги на середину тижня, що передує дню голосування, а ігри у Другій лізі зсунути на тиждень пізніше.

У випадку проведення другого туру у квітні виборів тури чемпіонатів перенесуть на 15 травня.

Щодо УПЛ, то ситуація тут важча, адже вільних вихідних у графіку проведення матчів в квітні і першій половині травня немає.

Ймовірно, матчі перенесуть із неділі, 31 березня, на п’ятницю, 29 березня.

В Україні футбол не вперше переносять через проведення виборів. Аналогічні рішення ухвалювалися у 2015 році під час проведення місцевих виборів. Тоді поєдинки УПЛ відбувалися у грудні, а не в жовтні.