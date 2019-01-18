Президентские выборы изменят календарь чемпионатов Украины по футболу

Президент УПЛ Томас Гримм, фото — FootballHub

https://racurs.ua/n116984-prezidentskie-vybory-izmenyat-kalendar-chempionatov-ukrainy-po-futbolu.html

Racurs.ua

Министерство внутренних дел Украины предложило Федерации футбола Украины (ФФУ) перенести матчи чемпионата Украины в Украинской премьер-лиге (УПЛ) и Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ), которые запланированы на день проведения выборов президента — 31 марта.

Решение о переносе матчей в обеих лигах примут в феврале во время Совета лег, сообщила SportArena со ссылкой на собственные источники.

Сергей Макаров, президент ПФЛ, которая проводит чемпионаты в Первой и Второй лигах, сообщил, что его организация рассматривает несколько вариантов выхода из ситуации.

В день выборов Первая лига должна играть матчи 20-го тура, а Вторая лига начинает матчи весенней части чемпионата.

Макаров предложил перенести матчи Первой лиги на середину недели, предшествующей дню голосования, а игры во Второй лиге сдвинуть на неделю позже.

В случае проведения второго тура в апреле выборов туры чемпионатов перенесут на 15 мая.

Относительно УПЛ, то ситуация более запутанная, ведь свободные выходные в графике проведения матчей в апреле и первой половине мая отсутствуют.

Вероятно, матчи перенесут с воскресенья, 31 марта, на пятницу, 29 марта.

В Украине футбол не впервые переносят из-за проведение выборов. Аналогичные решения принимались в 2015 году во время проведения местных выборов. Тогда поединки УПЛ проходили в декабре, а не в октябре.