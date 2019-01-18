Из покровского зоопарка спасли львов и медведей, животные пройдут реабилитацию (ФОТО)

Львов и медведей вывезли из покровского зоопарка с ужасными условиями на реабилитацию. Фото:

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Racurs.ua

Львов и медведей, которые жили в ужасных условиях в зоопарке в Покровске, вывезли в реабилитационный центр для хищников в Запорожской области на временное пребывание.

Часть животных вывезли еще 8 января, а остальных доставили в реабилитационный центр в Запорожской области сегодня утром, сообщает на своей странице в Facebook заместитель министра экологии и природных ресурсов Василий Полуйко.

Диким животным при перевозке давали вещества, которые затормаживают естественные реакции, поэтому сейчас они еще проходят процесс адаптации на новом месте.

Полуйко отметил, что для вывоза животных из покровского зоопарка пришлось провести специальную операцию, в которой приняли участие государственная экологическая инспекция, зоозащитники, юристы и Министерство экологии.

Это первый этап в деле о спасении животных из покровского зоопарка, еще должны пройти судебные заседания, на которых будет решена дальнейшая судьба львов и медведей.

Замминистра также заявил о пробелах в законодательстве при выдаче разрешений на содержание животных и неточности в порядке их изъятия у собственников.