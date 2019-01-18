Погода в Украине 19 января: местами ожидаются снег и гололедица (КАРТА)

В течение суток возможно возникновение гололедицы

https://racurs.ua/n116986-pogoda-v-ukraine-19-yanvarya-mestami-ojidaetsya-sneg-i-gololedica-karta.html

Racurs.ua

В течение суток в большинстве регионов Украины синоптики осадков не прогнозируют. Снег будет идти только в нескольких восточных и центральных областях, а также в Карпатах, в основном ночью. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

На дорогах местами возможна гололедица. Ветер преимущественно западный, 5−10 м/с.

Температура ночью составит -3 … -8°, в Карпатах -9 … -14°, днем — 0 … -5°. В южных, восточных областях и в Крыму ночью ожидается около 0°, днем +1 … +5°.

В Киеве 19 января осадков не прогнозируют. Температура ночью составит -5 … -7°, днем — -1 … -3°. Ветер западный, 5−10 м/с. На дорогах местами возможна гололедица.

Во Львове столбики термометров покажут -4 … -6° ночью и 0 … -2° днем. Без осадков. Ветер западный, 5−10 м/с.

В Одессе сутки также пройдут без осадков. Ночью синоптики прогнозируют -1 … +1°, днем — +1 … +3°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

В Днепре синоптики прогнозируют снег ночью, днем — без осадков. Температура воздуха в течение суток будет держаться в пределах -1 … -3°. Ветер западный, 5−10 м/с.

В Харькове снег будет идти днем и ночью. В течение суток столбики термометров будут колебаться в пределах 0 … -2°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

На Закарпатье ночью ожидается снег, днем — без осадков. Ночью градусники покажут -3 … -5°, днем — -1 … -3°. Ветер западный, 5−10 м/с.

Геомагнитная обстановка в Украине 19 января будет сравнительно спокойной. Стоит ожидать только периодических небольших возмущений.

Напомним, синоптики недавно рассказали, когда стоит ожидать самые сильные магнитные бури января.