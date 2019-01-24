Хабарі від іноземців вимагали співробітники СБУ в Запорізькій області (ФОТО)

Затримання на хабарі. Фото: СБУ

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Racurs.ua

У Запорізькій області окремі співробітники СБУ вимагали хабарі в іноземців із Африки.

Двоє співробітників української спецслужби отримали від двох іноземців хабар у сумі 1 тис. 500 дол. Загалом зловмисники вимагали 2 тис. дол. Про це повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Виявилося, що керівник одного з підрозділів обласного управління спільно з підлеглим вимагали та отримували гроші від громадян африканських країн. За певну суму горе-правоохоронці обіцяли не створювати перешкод для іноземців при отриманні в органах Державної міграційної служби посвідок на тимчасове та постійне проживання в Україні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України. Наразі тривають першочергові слідчо-оперативні дії.

Нагадаємо, в Одеській області на хабарі погорів директор одного з полігонів твердих відходів. Посадовець отримав неправомірну вигоду в сумі 10,9 тис. грн. Без певної суми хабаря він відмовлявся пускати на полігон вантажівки зі сміттям.