В київському метро встановили нові гігантські турнікети. Фото: Кореспондент

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Racurs.ua

В Києві метрополітен проводить тестування нових турнікетів. Цікаво те, що вони, порівняно зі старими та звичними, є просто гігантськими. Їх висота дорівнює зросту людини. Про це повідомив прес-центр «Київського метрополітену».

Ці турнікети у тестовому режимі встановили поки що лише на станції «Площа Льва Толстого». Якщо тестування пройде успішно, то їх будуть встановлювати й на інших станціях столичного метро.

Нове обладнання може швидко пропускати пасажирів із безконтактними банківськими картками для оплати проїзду. Завдяки цьому можна значно зменшити черги у метро та створити зручний перерозподіл пасажиропотоків. «Київський метрополітен» сподівається працювати завдяки новим турнікетам у режимі fast line. Але висновки робитимуть лише після тривалої перевірки функціоналу цього нового обладнання.

Нагадаємо, що в жовтні 2018 року трапилася жахлива аварія в римському метро. Вийшов із ладу ескалатор, на якому їхали вболівальники російського клубу ЦСКА. Через аварію один із постраждалих залишився без ноги.