Суд встановив автентичність головного доказу у справі про держзраду Януковича

Екс-представник РФ в ООН Віталій Чуркін демонструє лист Януковича Путіну, фото — Фейсбук

https://racurs.ua/ua/n117220-sud-vstanovyv-avtentychnist-golovnogo-dokazu-u-spravi-pro-derjzradu-yanukovycha.html

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Оболонський райсуд Києва дослідив і встановив автентичність відеозапису, на якому президент Росії Володимир Путін 4 березня 2014 року заявляв про відповідність міжнародному праву введення військ РФ в Україну.

Про це стало відомо із трансляції судового засідання. У перші дні після втечі Януковича російський лідер заявив, що введення військ в Україну легітимне і таке, що відповідає нормам міжнародного права.

«У нас є звернення легітимного президента. Його прохання збігається з нашими інтересами щодо захисту тих людей, яких ми вважаємо близько пов’язаними з нами й історично, і загальною культурою, і в економічному плані», — процитував суддя Владислав Дев’ятко заяву Путіна.

Саме лист Януковича, який він написав вищому керівництву Росії, є головним доказом державної зради екс-президента.

Крім того, суд встановив, що до окупації Криму в Росії готувалися ще до березня 2014 року, вивчаючи слабкі сторони України і використовуючи проросійські настрої на півострові. РФ посилила пропагандистську кампанію в Криму взимку 2013−2014 років під час Революції гідності.

Нарощування військового угруповання поблизу півострова Росія здійснила під приводом охорони зимової Олімпіади у Сочі.

Текст вироку нараховує 150 сторінок, станом на 14.00 судді зачитали менше половини.

Нагадаємо, що Януковича звинувачують у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК), посяганні на територіальну цілісність (ч. 3 ст. 110), пособництві умисним діям, вчиненим із метою зміни меж території та державного кордону України (ст. 27), плануванні, підготовці, розв’язанні та веденні агресивної війни (ч. 2 ст. 437).

Екс-президенту загрожує до 20 років позбавлення волі. У справі відбулося 89 судових засідань. Колишній глава держави декілька разів давав свідчення за допомогою відеозв’язку із суду в РФ, під час більшості засідань його інтереси представляли численні захисники.