Вирок у справі Януковича почали оголошувати в Оболонському суді Києва (ТРАНСЛЯЦІЯ)

Віктор Янукович. Фото: Радіо Свобода

https://racurs.ua/ua/n117194-vyrok-u-spravi-yanukovycha-pochaly-ogoloshuvaty-v-obolonskomu-sudi-kyieva-translyaciya.html

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Проголошення вироку у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича розпочалося сьогодні о 9.00 в Оболонському районному суді Києва.

Януковича звинувачують у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК), посяганні на територіальну цілісність (ч. 3 ст. 110), пособництві умисним діям, вчиненим із метою зміни меж території та державного кордону України (ст. 27), плануванні, підготовці, розв’язуванні та веденні агресивної війни (ч. 2 ст. 437). Колишньому президенту загрожує до 20 років позбавлення волі.

У справі про держзраду Януковича відбулося 89 судових засідань. Колишній глава держави на жодному з них не був присутнім особисто, лише кілька разів давав свідчення за допомогою відеозв’язку із суду в Ростові-на-Дону.

Нагадаємо, що судді заявляли про готовність надати охорону Януковичу, якщо той повернеться в Україну. Для цього захисту потрібно буде подати клопотання.