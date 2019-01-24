Приговор по делу Януковича начали объявлять в Оболонском суде Киева (ТРАНСЛЯЦИЯ)

Виктор Янукович. Фото: Радио Свобода

https://racurs.ua/n117194-prigovor-po-delu-yanukovicha-nachali-obyavlyat-v-obolonskom-sude-kieva-translyaciya.html

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Объявление приговора по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича началось сегодня в 9.00 в Оболонском районном суде Киева.

Януковича обвиняют в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК), посягательстве на территориальную целостность (ч. 3 ст. 110), пособничестве умышленным действиям, содеянным с целью изменения границ территории и государственной границы Украины (ст. 27), планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны (ч. 2 ст. 437). Бывшему президенту грозит до 20 лет лишения свободы.

В деле о госизмене Януковича состоялись 89 судебных заседаний. Бывший глава государства ни на одном из них не присутствовал лично, лишь несколько раз давал показания с помощью видеосвязи из суда в Ростове-на-Дону.

Напомним, что судьи заявляли о готовности предоставить охрану Януковичу, если тот вернется в Украину. Для этого защите нужно будет подать соответствующее ходатайство.