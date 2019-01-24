Суд установил подлинность главного доказательства по делу о госизмене Януковича

Экс-представитель РФ в ООН Виталий Чуркин демонстрирует письмо Януковича Путину, фото — Фейсбук

https://racurs.ua/n117220-sud-ustanovil-podlinnost-glavnogo-dokazatelstva-po-delu-o-gosizmene-yanukovicha.html

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Оболонский райсуд Киева исследовал и установил подлинность видеозаписи, на которой президент России Владимир Путин 4 марта 2014 года заявлял о соответствии международному праву ввода войск РФ в Украину.

Об этом стало известно из трансляции судебного заседания. В первые дни после побега Януковича российский лидер заявил, что введение войск в Украину является легитимным и отвечающим нормам международного права.

«У нас есть обращение легитимного президента. Его просьба совпадает с нашими интересами по защите тех людей, которых мы считаем связанными с нами и исторически, и общей культурой, и в экономическом плане», — процитировал судья Владислав Девятко заявление Путина.

Именно письмо Януковича, которое он написал высшему руководству России, является главным доказательством обвинений в государственной измене экс-президента.

Кроме того, суд установил, что к оккупации Крыма в России готовились еще до марта 2014 года, изучая слабые стороны Украины и используя пророссийские настроения на полуострове. РФ усилила пропагандистскую кампанию в Крыму зимой 2013−2014 годов во время Революции достоинства.

Наращивание военной группировки вблизи полуострова Россия осуществила под предлогом охраны зимней Олимпиады в Сочи.

Текст приговора насчитывает 150 страниц, по состоянию на 14.00 судьи зачитали меньше половины.

Напомним, что Януковича обвиняют в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК), посягательстве на территориальную целостность (ч. 3 ст. 110), пособничестве умышленным действиям, совершенным с целью изменения границ территории и государственной границы Украины (ст. 27), планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны (ч. 2 ст. 437).

Экс-президенту грозит до 20 лет лишения свободы. В деле провели 89 судебных заседаний. Бывший глава государства несколько раз давал показания по видеосвязи из суда в РФ, но во время большинства заседаний его интересы представляли многочисленные защитники.