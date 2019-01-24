Новый смартфон Samsung Galaxy S10 получит хранилище для криптовалют (ФОТО)

Смартфон «Самсунг»

https://racurs.ua/n117219-novyy-smartfon-samsung-galaxy-s10-poluchit-hranilische-dlya-kriptovalut-foto.html

Racurs.ua

Смартфон Galaxy S10 (Гэлэкси) от корейской компании Samsung (Самсунг) должен понравиться владельцам цифровых валют и майнинга, поскольку будет содержать хранилище для криптовалют.

В интернете появляется все больше слухов относительно нового флагмана «Самсунг», который вскоре представят. Ранее в сети уже появлялись «живые» снимки десятого «Гэлэкси», а сейчас появились информация касательно одной интересной, но не анонсированной функции. Об этом сообщает 4PDA.

Новые снимки свидетельствуют, что базовая версия Galaxy S10 получит кошелек для криптовалют. На дисплее можно увидеть запущенное приложение Samsung Blockchain Keystore, стартовый экран которого сообщает, что это — безопасное и удобное хранилище для криптовалюты.

Специальное приложение разработано для продажи и обмена криптовалют, хранения цифровых валют и ключей шифрования.

Напомним, китайская компания Xiaomi (Сяоми) презентовала рабочий прототип смартфона с экраном, сгибающимся в обе стороны. В сложенном состоянии устройство выглядит как обычный телефон. Когда смартфон разложить, то он становится похожим на планшет.