В Киевской области дети отравились в школьном автобусе, двое в реанимации

В Киевской области дети отравились в школьном автобусе. Фото: АиФ-Украина

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В Киевской области сегодня, 24 января, произошло массовое отравление детей во время поездки в школьном автобусе. Пострадавшие утверждают, что слышали запах горелой пластмассы в салоне автобуса. Затем многим детям стало плохо. Об этом сообщил пресс-центр полиции Киевской области.

Детей с симптомами отравления привезли в районную больницу города Барышевка. По предварительным данным, автобус собирал школьников по окрестным селам и вез на занятия в поселок Морозовка.

Известно, что в больнице находятся восемь учеников, а двое из них — в реанимационном отделении. Работники полиции устанавливают, где сейчас находится школьный автобус, в котором отравились дети, и кто является перевозчиком и ответственным за техническое состояние автотранспорта.

Напомним, что в Черновицкой области сегодня дети отравились слезоточивым газом. В больницу с симптомами отравления попали 16 учеников Дихтинецкой общеобразовательной школы. Врачи диагностировали у пострадавших отравление препаратом слезоточивого и раздражающего действия. В школе находились 355 человек на момент отравления.