Массовое отравление школьников слезоточивым газом произошло на Буковине

Детей госпитализировали из-за отравления слезоточивым газом. Фото: Politeka

https://racurs.ua/n117196-massovoe-otravlenie-shkolnikov-slezotochivym-gazom-proizoshlo-na-bukovine.html

Racurs.ua

Отравление детей слезоточивым газом зафиксировано в Черновицкой области.

На больничные койки Путильский центральной районной больницы 23 января попали 16 учеников Дихтинецкой общеобразовательной школы. Об этом информирует местное издание «Молодой буковинец».

Журналисты утверждают, что врачи диагностировали у пострадавших отравление препаратом слезоточивого и раздражающего действия. Состояние детей сейчас легкое.

На момент отравления в школе находились 355 человек, из них 313 учащихся, 30 педагогов и 12 человек обслуживающего персонала.

Напомним, в Тернопольской области накануне Рождества случилось массовое отравление продуктами горения газа в доме культуры села Рай Бережанского района. Выяснилось, что в доме культуры включили газовый конвектор, чтобы согреться. Он, вероятнее всего, был неисправным, и продукты горения попали в помещение.