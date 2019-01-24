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Детей госпитализировали из-за отравления слезоточивым газом. Фото: Politeka

Массовое отравление школьников слезоточивым газом произошло на Буковине

24 янв 2019, 09:54
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Отравление детей слезоточивым газом зафиксировано в Черновицкой области.

На больничные койки Путильский центральной районной больницы 23 января попали 16 учеников Дихтинецкой общеобразовательной школы. Об этом информирует местное издание «Молодой буковинец».

Журналисты утверждают, что врачи диагностировали у пострадавших отравление препаратом слезоточивого и раздражающего действия. Состояние детей сейчас легкое.

На момент отравления в школе находились 355 человек, из них 313 учащихся, 30 педагогов и 12 человек обслуживающего персонала.

Напомним, в Тернопольской области накануне Рождества случилось массовое отравление продуктами горения газа в доме культуры села Рай Бережанского района. Выяснилось, что в доме культуры включили газовый конвектор, чтобы согреться. Он, вероятнее всего, был неисправным, и продукты горения попали в помещение.


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