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Дітей госпіталізували через отруєння сльозогінним газом. Фото: Politeka

Масове отруєння школярів сльозогінним газом сталося на Буковині

24 січ 2019, 09:54
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Отруєння дітей сльозогінним газом зафіксовано в Чернівецькій області.

На лікарняні ліжка Путильської центральної районної лікарні 23 січня потрапили 16 учнів Дихтинецької загальноосвітньої школи. Про це інформує місцеве видання «Молодий буковинець».

Журналісти стверджують, що лікарі діагностували у постраждалих отруєння препаратом сльозогінної та дратівливої дії. Стан дітей наразі легкий.

На момент отруєння в школі перебувало 355 осіб, з них 313 учнів, 30 педагогів та 12 осіб обслуговуючого персоналу.

Нагадаємо, в Тернопільській області напередодні Різдва сталося масове отруєння продуктами горіння газу в будинку культури села Рай Бережанського району. З’ясувалося, що в будинку культури увімкнули газовий конвектор, аби зігрітися. Він, найімовірніше, був несправним й продукти горіння потрапили в приміщення.


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