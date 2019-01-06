Масове отруєння газом: в будинку культури на Тернопільщині знепритомніли шестеро людей

В сільському будинку культури отруїлися продуктами горіння газу, фото — Курс

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Racurs.ua

У Тернопільській області напередодні Різдва сталося масове отруєння продуктами горіння газу.

Надзвичайна подія сталася у ніч з 5 на 6 січня у будинку культури села Рай Бережанського району, повідомили у прес-службі ДСНС України у Тернопільській області.

Очевидці події, викликаючи рятувальників, стверджували, що група місцевих отруїлася невідомим газом.

Поліція, медики і рятувальники виявили на місці чотирьох людей у непритомному стані.

Згодом з’ясувалося, що в будинку культури увімкнули газовий конвектор, аби зігрітися. Він, найімовірніше, був несправним, й продукти горіння потрапили в приміщення.

До райлікарні з села привезли шістьох осіб — 1998, 2000 та 2001 років народження. У всіх встановлено діагноз отруєння продуктами горіння.