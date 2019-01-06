Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
В сільському будинку культури отруїлися продуктами горіння газу, фото — Курс

Масове отруєння газом: в будинку культури на Тернопільщині знепритомніли шестеро людей

6 січ 2019, 11:52
999

У Тернопільській області напередодні Різдва сталося масове отруєння продуктами горіння газу.

Надзвичайна подія сталася у ніч з 5 на 6 січня у будинку культури села Рай Бережанського району, повідомили у прес-службі ДСНС України у Тернопільській області.

Очевидці події, викликаючи рятувальників, стверджували, що група місцевих отруїлася невідомим газом.

Поліція, медики і рятувальники виявили на місці чотирьох людей у непритомному стані.

Згодом з’ясувалося, що в будинку культури увімкнули газовий конвектор, аби зігрітися. Він, найімовірніше, був несправним, й продукти горіння потрапили в приміщення.

До райлікарні з села привезли шістьох осіб — 1998, 2000 та 2001 років народження. У всіх встановлено діагноз отруєння продуктами горіння.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Новини партнерів

Останні публікації

Показати більше