Масове отруєння газом: в будинку культури на Тернопільщині знепритомніли шестеро людей

Масове отруєння газом: в будинку культури на Тернопільщині знепритомніли шестеро людейhttps://racurs.ua/ua/n116514-masove-otruiennya-gazom-v-budynku-kultury-na-ternopilschyni-zneprytomnily-shestero-ludey.htmlRacurs.ua
У Тернопільській області напередодні Різдва сталося масове отруєння продуктами горіння газу.
Надзвичайна подія сталася у ніч з 5 на 6 січня у будинку культури села Рай Бережанського району, повідомили у прес-службі ДСНС України у Тернопільській області.
Очевидці події, викликаючи рятувальників, стверджували, що група місцевих отруїлася невідомим газом.
Поліція, медики і рятувальники виявили на місці чотирьох людей у непритомному стані.
Згодом з’ясувалося, що в будинку культури увімкнули газовий конвектор, аби зігрітися. Він, найімовірніше, був несправним, й продукти горіння потрапили в приміщення.
До райлікарні з села привезли шістьох осіб — 1998, 2000 та 2001 років народження. У всіх встановлено діагноз отруєння продуктами горіння.