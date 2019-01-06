Массовое отравление газом: в доме культуры на Тернопольщине нашли без сознания шестерых человек

В сельском доме культуры отравились продуктами горения газа, фото - Курс

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В Тернопольской области накануне Рождества произошло массовое отравление продуктами горения газа.

Чрезвычайное происшествие зарегистрировали в ночь с 5 на 6 января в доме культуры села Рай Бережанского района, сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины в Тернопольской области.

Очевидцы происшествия, вызывая спасателей, утверждали, что группа местных отравилась неизвестным газом.

Полиция, медики и спасатели обнаружили на месте четырех человек в бессознательном состоянии.

Впоследствии выяснилось, что в доме культуры включили газовый конвектор, чтобы согреться. Он, скорее всего, был неисправным, и продукты горения попали в помещение.

Всего в райбольницу из села привезли шесть человек — 1998, 2000 и 2001 годов рождения. Во всех установлен диагноз «отравление продуктами горения».