Суд отказал «Оппоблоку» в требовании отменить решение ЦИК о закрытии участков в России

Суд не поддержал иск Новинского, фото — LubarOnline

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Шестой апелляционный административный суд Киева не удовлетворил иск представителей «Оппозиционного блока» о незаконности постановления ЦИК, которым комиссия закрыла избирательные участки на территории России.

Лидер «Оппоблока» Вадим Новинский сказал, что «Оппозиционный блок» обжалует это решение в Кассационном административном суде в составе Верховного суда, сообщает 6 января сайт политика.

Напомним, что 31 декабря Центральная избирательная комиссия Украины по просьбе МИД закрыла все участки для голосования в России. Министр иностранных дел Павел Климкин объяснил, что это сделали ради безопасности избирателей. В МИД считают, что проведение свободных и честных выборов на территории страны-агрессора невозможно.

Климкин подчеркивал, что украинцы, которые находятся в России временно, смогут проголосовать дома, но для этого необходимо заранее убедиться, что их имена внесли в списки.

Украинцы, которые постоянно проживают в России, также смогут проголосовать в посольствах Украины в Грузии, Финляндии и Кaзaхстaне. Сейчас в Рoсии пребывет больше 2,5 млн укрaинских граждан.