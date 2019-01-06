Суд відмовив «Опоблоку» щодо рішення ЦВК про закриття дільниць в Росії

Суд не підтримав позов Новинського, фото — LubarOnline

https://racurs.ua/ua/n116513-sud-vidmovyv-opobloku-schodo-rishennya-cvk-pro-zakryttya-dilnyc-v-rosiyi.html

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Шостий апеляційний адміністративний суд Києва не задовольнив позов представників «Опозиційного блоку» щодо незаконності постанови ЦВК про закриття виборчих дільниць на території Росії.

Лідер «Опоблоку» Вадим Новинський сказав, що «Опозиційний блок» оскаржуватиме це рішення в Касаційному адміністративному суді у складі Верховного суду, повідомляє 6 січня сайт політика.

Нагадаємо, що 31 грудня Центральна виборча комісія України на прохання МЗС закрила усі дільниці для голосування в Росії. Міністр закордонних справ Павло Клімкін пояснив, що це зробили заради безпеки виборців. В МЗС вважають, що проведення вільних і чесних виборів на території країни-агресора є неможливим, позбавленим політичного і юридичного сенсу, а також небезпечною для виборців справою.

Клімкін наголошував, що українці, які перебувають в Росії тимчасово, зможуть проголосувати вдома, але для цього необхідно заздалегідь пересвідчитися, що їхні імена внесли до списків.

Українці, які постійно проживають у Росії, зможуть проголосувати в посольствах України у Грузії, Фінляндії й Кaзaхстaні. Зaрaз у Рoсії перебувaє пoнaд 2,5 млн укрaїнських грoмaдян.