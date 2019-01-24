На Київщині діти отруїлися в шкільному автобусі, двоє в реанімації

На Київщині діти отруїлися в автобусі. Фото: АиФ-Украина

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У Київській області сьогодні, 24 січня, сталося масове отруєння дітей під час поїздки у шкільному автобусі. Постраждалі стверджують, що чули запах горілої пластмаси в салоні автобусу. Потім багатьом дітям стало зле. Про це повідомив прес-центр поліції Київської області.

Дітей із симптомами отруєння привезли до районної лікарні міста Баришівка. За попередніми даними, автобус збирав школярів по навколишніх селах та віз на навчання до селища Морозівка.

Відомо, що в лікарні перебувають восьмеро учнів, а двоє з них — у реанімаційному відділенні. Працівники поліції встановлюють, де зараз перебуває шкільний автобус, в якому отруїлися діти, та хто є перевізником і відповідальним за технічний стан автотранспорту.

Нагадаємо, що в Чернівецькій області сьогодні діти отруїлися сльозогінним газом. До лікарні з симптомами отруєння потрапили 16 учнів Дихтинецької загальноосвітньої школи. Лікарі діагностували у постраждалих отруєння препаратом сльозогінної та дратівливої дії. У школі перебували 355 осіб на момент отруєння.