Xiaomi показала рабочий прототип смартфона с гибким экраном (ВИДЕО)

Компания «Сиаоми» презентовала сгибающийся смартфон. Фото: Flickr

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Racurs.ua

Китайская компания Xiaomi (Сяоми) презентовала рабочий прототип смартфона с экраном, сгибающимся в обе стороны.

В сложенном состоянии устройство выглядит как обычный телефон. Когда смартфон разложить, то он становится похожим на планшет. Презентовал потенциальную новинку президент Xiaomi Лин Бин, видео появилось на его странице в Twitter.

Глава «Сяоми» отметил, что специалисты компании смогли преодолеть все сложности, связанные с защитным покрытием дисплея и самим экраном, а также механизмом трансформации смартфона. Новинка пока не имеет названия, однако гаджет может стать первым в мире телефоном с экраном, который изгибается в обе стороны.

Лин Бин отметил, что гаджет точно поступит в продажу, однако пока неизвестно, когда. Сейчас нет никаких технических подробностей об устройстве.

Напомним, разработчики китайской компании Meizu создали смартфон ZERO без отверстий для динамиков, зарядки и наушников. Также в смартфоне нет слота для SIM-карты, ее заменили виртуальной eSIM, которая поддерживается во всех странах.