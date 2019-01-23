Обнародованы фото уникальных рельефов Большого каньона США, скрытых от 99% жителей Земли

Обнародованы фото уникальных рельефов Большого каньона США / Фото: wikimedia

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Уникальные фото рельефов Большого каньона США собрал фотограф Питер Макбрайд в сотрудничестве с National Geographic. Макбрайд совершил потрясающее путешествие вглубь Большого каньона, посетив те его части, которые раньше не видели 99% людей на Земле.

Путешествие по Большому каньону длилось 71 день. Фото рельефов одного из природных чудес мира были обнародованы на Всемирном экономическом форуме, который проходит в Давосе. Об этом сообщает пресс-служба ВЭФ.

По словам Макбрайда, во многих местах ему приходилось проходить каньон вертикально, каждый раз поднимаясь и опускаясь. В это время температура воздуха прогревалась до 42 °C даже ночью. Случалось, что на поиски небольшого ручья съемочная группа тратила по 12 часов.

В целом исследователи преодолели более 1,2 тыс. км. Они совершили восемь различных поездок в течение 13 месяцев. За время путешествия использовали восемь пар обуви, четыре раза команда травмировала ноги, дважды ломала пальцы, переживала гипернатриемию и получила тысячу повреждений от кактусов.

Между тем напомним, что Ниагарский водопад превратился в «ледяное королевство» из-за сильных морозов. Резкое похолодание в регионе заморозило преимущественно внешний слой воды.