Оприлюднено фото унікальних рельєфів Великого каньйону США, схованих від 99% мешканців Землі

Оприлюднено фото унікальних рельєфів Великого каньйону США / Фото: wikimedia

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Унікальні фото рельєфів Великого каньйону США зібрав фотограф Пітер Макбрайд у співробітництві з National Geographic. Макбрайд здійснив приголомшливу мандрівку вглиб Великого каньйону, відвідавши ті його частини, які раніше не бачили 99% людей Землі.

Мандрівка Великим каньйоном загалом тривала 71 день. Фото рельєфів одного з природних чудес світу оприлюднено на Всесвітньому економічному форумі, який триває у Давосі. Про це інформує прес-служба ВЕФ.

За словами Макбрайда, у багатьох місцях йому доводилося проходити каньйон вертикально, щоразу піднімаючись і опускаючись. У цей час температура повітря прогрівалася до 42 °C вночі. Траплялося, що на пошуки невеликого струмка знімальна група витрачала по 12 годин.

Загалом дослідники подолали понад 1,2 тис. км. Вони здійснили вісім різних поїздок впродовж 13 місяців. За час подорожі було використано вісім пар взуття, чотири рази команда травмувала ноги, двічі ламала пальці, переживала гіпернатріємію та отримала тисячу ушкоджень від кактусів.

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