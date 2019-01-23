Україна вийшла з трьох угод СНД щодо економічної співпраці

Україна вийшла з трьох угод щодо СНД. Фото: Flagi.in.ua

https://racurs.ua/ua/n117167-ukrayina-vyyshla-z-troh-ugod-snd-schodo-ekonomichnoyi-spivpraci.html

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Україна вийшла з трьох угод щодо економічної співпраці в рамках СНД. Відповідне рішення 23 січня ухвалив Кабмін.

Таким чином припинено дію угоди про міждержавний обмін економічною інформацією, угоди про обмін інформацією в галузі зовнішньоекономічної діяльності та угоди про співробітництво в галузі зовнішньоекономічної діяльності. Про це повідомила прес-служба Мінекономрозвитку.

Фахівці дійшли висновку, що дві угоди щодо обміну інформацією в сучасних реаліях втратили своє практичне значення та вже не застосовуються. Зазначається, що вся необхідна економічна інформація розміщена у відкритому доступі.

Угода про співробітництво в галузі зовнішньоекономічної діяльності передбачала, що країни-учасники СНД будуть спільно координувати свою політику та співпрацювати щодо здійснення зовнішньоекономічної діяльності із третіми країнами та міжнародними організаціями. Виявилося, що цей договір наразі суперечить зобов’язанням України у сфері міжнародної торгівлі як члена Світової організації торгівлі, а також в рамках Угоди про асоціацію з Євросоюзом.

Нагадаємо, 21 січня було підписано Угоду про вільну торгівлю між Україною та Ізраїлем. Вона сприятиме рoзвитку двoстoрoнньoгo тoргoвельнo-екoнoмічнoгo співрoбітництвa між крaїнaми і відкриє мoжливoсті для укрaїнськoгo бізнесу, як для рoзширення ринків збуту, тaк і для рoзвитку й мoдернізaції влaснoгo вирoбництвa.