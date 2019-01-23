З будинку судді Касаційного госпсуду злодії винесли гроші та прикраси

Помешкання судді Касаційного госсуду обікрали. Фото: ВЛАСНО.info

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Помешкання судді Касаційного госпсуду обікрали невідомі. Інцидент стався у Києво-Святошинському районі Київської області.

Зловмисники пробрались через вікно до будинку, який належить судді Касаційного господарського суду у складі Верховного суду. З будинку у селі Хотів зловмисники винесли гроші та ювелірні прикраси, повідомляють УНН.

На момент пограбування господарі будинку були відсутні. Повернувшись додому, вони помітили відсутність близько 150 тис. грн та коштовних прикрас. Наразі встановлюється розмір заподіяних матеріальних збитків.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялось про збройний напад на будинок київської судді в декреті на Печерську. Зловмисники пограбували сейф, а потім зачинили суддю з чоловіком та дитиною в туалеті.