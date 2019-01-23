Из дома судьи Кассационного хозсуда воры вынесли деньги и украшения. Фото: ВЛАСНО.info

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Дом судьи Кассационного хозсуда обокрали неизвестные. Инцидент произошел в Киево-Святошинском районе Киевской области.

Злоумышленники пробрались через окно в дом, который принадлежит судье Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда. Из дома в селе Хотов злоумышленники вынесли деньги и ювелирные украшения, сообщает УНН, ссылаясь на полицию Киевской области.

На момент ограбления хозяева дома отсутствовали. Вернувшись домой, они заметили отсутствие около 150 тыс. грн и драгоценных украшений. На данный момент устанавливается размер причиненного материального ущерба.

Правоохранители открыли уголовное производство по ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось о вооруженном нападении на дом киевской судьи в декрете на Печерске. Злоумышленники напали на мужа судьи возле дома, прострелили ему обе ноги и затащили в дом. Угрожая оружием, преступники выпытали код от сейфа и достали из него все ценности. Перед побегом злоумышленники закрыли в туалете судью, ее мужа и ребенка.