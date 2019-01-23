Украина вышла из трех соглашений СНГ по экономическому сотрудничеству

Украина вышла из трех соглашений по СНГ. Фото: Flagi.in.ua

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Украина вышла из трех соглашений по экономическому сотрудничеству в рамках СНГ. Соответствующее решение 23 января принял Кабмин.

Таким образом приостановлено действие соглашения о межгосударственном обмене экономической информацией, соглашения об обмене информацией в области внешнеэкономической деятельности и соглашения о сотрудничестве в области внешнеэкономической деятельности. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития.

Специалисты пришли к выводу, что два соглашения по обмену информацией в современных реалиях утратили свое практическое значение и уже не применяются. Отмечается, что вся необходимая экономическая информация размещена в открытом доступе.

Соглашение о сотрудничестве в области внешнеэкономической деятельности предусматривало, что страны-участники СНГ будут совместно координировать свою политику и сотрудничать в осуществлении внешнеэкономической деятельности с третьими странами и международными организациями. Оказалось, что этот договор сейчас противоречит обязательствам Украины в сфере международной торговли как члена Всемирной торговой организации, а также в рамках Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Напомним, 21 января было подписано Соглашение о свободной торговле между Украиной и Израилем. Оно будет способствовать развитию двустороннего торгово-экономического сотрудничества между странами и откроет возможности для украинского бизнеса, как для расширения рынков сбыта, так и для развития и модернизации собственного производства.