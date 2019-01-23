Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Компанія «Сіяомі» презентувала смартфон, що згинається. Фото: Flickr

Xiaomi показала робочий прототип смартфона з гнучким екраном (ВІДЕО)

23 січ 2019, 15:06
999

Китайська компанія Xiaomi (Сяомі) презентувала робочий прототип смартфона з екраном, що згинається в обидва боки.

У складеному стані пристрій виглядає як звичайний телефон. Коли смартфон розкласти, то він стає схожим на планшет. Презентував потенційну новинку президент Xiaomi Лін Бін, відео з’явилося на його сторінці у Twitter.

Глава «Сяомі» відзначив, що фахівці компанії змогли подолати всі складнощі, пов’язані з захисним покриттям дисплея та самим екраном, а також механізмом трансформації смартфона. Новинка поки не має назви, однак гаджет може стати першим у світі телефоном із екраном, що згинається в обидва боки.

Лін Бін відзначив, що гаджет точно надійде в продаж, однак поки невідомо, коли. Наразі немає жодних технічних подробиць про пристрій.

Нагадаємо, розробники китайської компанії Meizu створили смартфон ZERO без отворів для динаміків, зарядки та навушників. Також у смартфоні немає слоту для SIM-картки, її замінили віртуальною eSIM, яка підтримується у всіх країнах.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Новини партнерів

Останні публікації

Показати більше