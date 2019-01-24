Новий смартфон Samsung Galaxy S10 отримає сховище для криптовалют (ФОТО)

Смартфон «Самсунг»

https://racurs.ua/ua/n117219-novyy-smartfon-samsung-galaxy-s10-otrymaie-shovysche-dlya-kryptovalut-foto.html

Racurs.ua

Смартфон Galaxy S10 (Гелексі) від корейської компанії Samsung (Самсунг) має сподобатися власникам цифрових валют та майнінгу, оскільки міститиме сховище для криптовалют.

В інтернеті з’являється все більше чуток щодо нового флагману «Самсунг», який незабаром презентують. Раніше в мережі вже публікували «живі» знімки десятого «Гелексі», а наразі з’явилася інформація щодо однієї цікавої, але не анонсованої функції. Про це повідомляє 4PDA.

Нові знімки свідчать, що базова версія Galaxy S10 отримає гаманець для криптовалют. На дисплеї можна побачити запущений додаток Samsung Blockchain Keystore, стартовий екран якого повідомляє, що це — безпечне і зручне сховище для криптовалюти.

Спеціальний додаток розроблений для продажу та обміну криптовалют, зберігання цифрових валют та ключів шифрування.

Нагадаємо, китайська компанія Xiaomi (Сяомі) презентувала робочий прототип смартфона з екраном, що згинається в обидва боки. У складеному стані пристрій виглядає як звичайний телефон. Коли смартфон розкласти, то він стає схожим на планшет.