В киевском метро установили новые гигантские турникеты. Фото: Корреспондент

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Racurs.ua

В Киеве метрополитен проводит тестирование новых турникетов. Интересно то, что они, по сравнению со старыми и привычными, являются просто гигантскими. Их высота — в рост человека. Об этом сообщил пресс-центр «Киевского метрополитена».

Эти турникеты в тестовом режиме установили пока только на станции «Площадь Льва Толстого». Если тестирование пройдет успешно, то их будут устанавливать и на других станциях столичного метро.

Новое оборудование может быстро пропускать пассажиров с бесконтактными банковскими карточками для оплаты проезда. Благодаря этому можно значительно уменьшить очереди в метро и создать удобное перераспределение пассажиропотоков. «Киевский метрополитен» надеется работать в режиме fast line благодаря новым турникетам. Но выводы делать будут только после длительной проверки функционала этого нового оборудования.

Напомним, что в октябре 2018 года случилась ужасная авария в римском метро. Вышел из строя эскалатор, на котором ехали болельщики российского клуба ЦСКА. Из-за аварии один из пострадавших остался без ноги.