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Погода в Україні 25 січня: синоптики обіцяють снігопади в західних областях. Фото: if Область.онлайн

Погода в Україні 25 січня: синоптики обіцяють снігопади в західних областях (КАРТА)

24 січ 2019, 14:57
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Погода в Україні 25 січня буде морозною. На більшій частині території опади не прогнозуються, тільки в західних областях пройдуть снігопади.

У центральних і західних регіонах очікуються морози. Вночі температура повітря опуститься до 15−18° нижче нуля в Харківській, Сумській, Чернігівській, Полтавській, Київській і Житомирській областях. У західних областях стовпчики термометрів показуватимуть вночі 7−10° морозу, а в південних і південно-східних — 1−3° нижче нуля, повідомляють в Укргідрометцентрі.

Погода в Києві 25 січня буде морозною і сонячною, опади синоптики не прогнозують. Вночі стовпчики термометрів опустяться до 13−15° морозу, вдень буде трохи тепліше — 7−9° нижче нуля.

У Львові 25 січня очікуються опади у виді снігу. Вночі температура повітря опуститься до 7−9° нижче нуля, а вдень стовпчики термометра зупиняться на позначці 3−5° морозу.

У Дніпрі 25 січня синоптики прогнозують морозну погоду без опадів. Вночі термометри показуватимуть 6−8° морозу, вдень 3−5° нижче нуля.

Погода в Одесі 25 січня буде теплою. Синоптики прогнозують опади у виді снігу протягом доби. Температура повітря вночі складе 1−3° морозу, а вдень буде 1−3° тепла.

У Харкові 25 січня синоптики прогнозують морозну погоду без опадів. Температура повітря вночі складе 12−14° морозу, а вдень буде 6−8° нижче нуля.

Погода в Україні 25 січня 2019 року. Фото: meteo.gov.ua

Геомагнітний стан в Києві 25 січня буде неспокійним. Прогнозуються невеликі магнітні бурі в першій половині дня, після обіду очікуються невеликі хвилювання.

Магнитні бурі в Україні 25 січня 2019 року. Фото: gismeteo.ua

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 24 січня Землю накриє потужна магнітна буря.

Джерело: Ракурс


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