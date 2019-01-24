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Нові платіжки за газ, які українцям виставили на початку року, є незаконними, фото — Погляд

Завищені платіжки за газ незаконні — заява міністра соцполітики (ВІДЕО)

24 січ 2019, 15:00
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Міністр соціальної політики України Андрій Рева прокоментував завищені платіжки за газ, які українці отримали у січні 2019 року.

За його словами, нові платежі за газ, які українцям виставили на початку року, є незаконними і оплачувати їх не треба. Рева повідомив про це в ефірі каналу «112 Україна».

Міністр уточнив, що йдеться про тих абонентів, які використовують газ без лічильників і тільки для приготування їжі.

«Ці всі доплати, які незаконно нарахували газозбутові організації, не підлягають оплаті», — сказав Рева.

Міністр пояснив, що в тариф включили вартість встановлення лічильників і, відповідно, газозбутова організація була зобов’язана їх встановити.

«Люди, які вже оплатили платежі за новими тарифами, повинні вимагати повернення грошей», — сказав Рева.

Проблема стосується найчисленнішої групи споживачів газу, яка споживає тільки 6−8% всього обсягу.

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Джерело: Ракурс


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