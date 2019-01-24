Заборонені авто Генпрокуратури: суд зобов’язав НАБУ розпочати розслідування (ДОКУМЕНТ, ВІДЕО)

Заборонені авто Генпрокуратури. Фото: Кореспондент

https://racurs.ua/ua/n117225-zaboroneni-avto-genprokuratury-sud-zobov-yazav-nabu-rozpochaty-rozsliduvannya-dokument-video.html

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Суд ухвалив рішення, яким зобов’язав Національне антикорупційне бюро (НАБУ) розпочати розслідування, як та чому Генпрокуратура у 2016−2018 роках придбала 19 автомобілів попри те, що Кабмін їй це заборонив.

Рішення ухвалено Солом’янським районним судом Києва після скарги юристів проекту Bihus.Info — «Тисни». Раніше в НАБУ відмовлялися відкрити кримінальне провадження за цим фактом, хоча така відмова суперечить Кримінальному процесуальному кодексу.

Юристи з проекту «Тисни» звернулися до НАБУ після проведення журналістського розслідування під назвою «Заборонені колеса», яке було оприлюднено в листопаді минулого року. В матеріалі йшлося про те, що Генпрокуратура придбала 19 легкових авто, в основному це були Toyota Corolla. Загальна сума, на яку закупили машини, складає 13 млн грн. Така закупівля була заборонена Кабміном.

Генпрокуратура тоді заявила, що ця заборона суперечить закону «Про прокуратуру», тому самовільно вирішила її не виконувати.

На час виходу розслідування автопарк Генпрокуратури був найбільшим за всю історію цього органу і складав 103 автомобілі.

Раніше «Ракурс» розповідав, як Генпрокуратура оновила автопарк і закупила 19 нових легкових авто.