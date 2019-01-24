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Військова вантажівка. Фото: Вікіпедія

На Херсонщині зіткнулися військові вантажівки, є загиблий та постраждалі

24 січ 2019, 15:18
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Військові автомобілі зітнулися на трасі «Одеса-Мелітополь» на території Херсонської області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 24 січня неподалік села Козачі Лагері. Про це повідомляє «Укрінформ» із посиланням на патрульну поліцію області.

Правоохоронці попередньо встановили, що військова вантажівка «Урал» під час руху раптово зупинилася. Машина припинила рух через те, що відкрився капот. Позаду рухався «Камаз», який врізався в «Урал».

Внаслідок ДТП військовослужбовець-контрактник Збройних сил України, який був пасажиром «Камаза», загинув. Ще троє військових дістали травми.

Слідчі Державного бюро розслідувань розпочали кримінальне провадження за ст. 415 (порушення правил водіння) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 19 січня, в Шевченківському районі Києва сталася потрійна дорожньо-транспортна пригода. Спочатку зіткнулися Citroen і Hyundai, а доки автовласники очікували на приїзд патрульних, «корейця» наздогнала «Таврія».


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