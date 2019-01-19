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Ракурс
Потрійна ДТП в Києві

Потрійна ДТП у Києві: Hyundai врізався у Citroen, а згодом його наздогнала «Таврія» (ФОТО)

19 січ 2019, 08:27
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У суботу, 19 січня, в Шевченківському районі Києва сталася потрійна дорожньо-транспортна пригода. Спочатку зіткнулися Citroen (Сітроєн) і Hyundai (Хюндай), а доки автовласники очікували на приїзд патрульних «корейця» наздогнала «Таврія», повідомляє «Інформатор» у Фейсбук.

Аварія сталася у ніч з п’ятниці на суботу поблизу метро «Дорогожичі».

Citroen рухався по вулиці Івана Гонти у бік станції метро. Водій пояснив згодом, що помітив на дорозі «розбірки» двох автомобілів, які небезпечно маневрували на нічній дорозі.

Водій мусив різко гальмувати, щоб уникнути зіткнення. Його колега з Hyundai, який їхав позаду, не відреагувати на цей маневр і влетів у Citroen. Від удару його знесло на кілька десятків метрів вперед.

Потрійна ДТП у Києві

Автомобілі, які нібито стали винуватцями ДТП, поїхали з місця пригоди, а водії Citroen і Hyundai викликали патрульних.

Незадовго до прибуття правоохоронців тут сталася ще одна аварія: в Hyundai, у якому було пошкоджено передній бампер, врізалася ще й «Таврія». Її водій намагався обігнати автомобіль, що рухався попереду, і не помітив Hyundai. «Кореєць» зазнав удару ще й в задній бампер.

На щастя, під час потрійного ДТП ніхто не постраждав.

Потрійна ДТП у Києві

Потрійна ДТП у Києві

Потрійна ДТП у Києві

«Ракурс» повідомляв, що 5 листопада 2018 року у Києві внаслідок потрійної ДТП загорівся автомобіль. Аварія сталася на проспекті Лобановського. Після зіткнення один із автомобілів-учасників аварії охопило полум’я.


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