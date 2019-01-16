Умеренное голодание может продлить жизнь. Фото: Newsler

https://racurs.ua/n116875-umerennoe-golodanie-mojet-prodlit-jizn-amerikanskie-uchenye.html

Racurs.ua

Умеренное голодание может продлить жизнь. К таким выводам пришли ученые Калифорнийского университета.

В ходе проведенных исследований ученым удалось установить влияние голодания на циркадные ритмы, говорится в статье журнала Cell Reports, передает Lenta.ru.

Правильные циркадные ритмы уменьшают риск заболевания раком и увеличивают продолжительность жизни. Ритмы отображают интенсивность биологических процессов и зависят от режима дня, обмена веществ в организме, приемов и усвоения пищи. В свою очередь неправильные ритмы могут привести к появлению различных заболеваний.

Ученые выяснили, что умеренное голодание активирует альтернативные метаболические пути и влияет на работу ключевых элементов для циркадных ритмов. При отказе от приема пищи на 24 часа снижается активность белков и только 20−34% генов в тканях печени и скелетных мышц сохраняют свое прежнее функционирование. В тоже время указанные процессы переводят геном в состояние ожидание, которое в свою очередь помогает сформировать новые ритмы при следующем приеме пищи.

То есть умеренное голодание способно восстановить нарушенные ритмы и оказать защитный эффект на здоровье.

Ранее американский ученый заявил, что отказ от мяса негативно скажется на человечестве.